Belki şaşıracaksınız ama gerçek! En fazla ihracat artışı komşuya

Türkiye'nin yılın ilk 5 ayında ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülke, 790,3 milyon dolarlık artışla Irak oldu.

Türkiye'nin Irak'a yaptığı dış satım, ilk 5 ayda toplam 4,4 milyar dolara ulaştı.

Irakla dış ticaretin ivmesinin yükselmesinde, üst düzey ilişkilerin artması ve yapılan anlaşmalar etkili oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayındaki Irak ziyareti, ihracatçıların ticari ilişkilerini güçlendirerek yeni bir dönemi başlattı.

Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında, iki ülkenin ticaret odaları arasında imzalanan mutabakat zabıtlarıyla iki ülkenin özel sektörüne yön vermesi amaçlandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan, 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat'a yaptığı günübirlik ziyarette, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelmişti.

İki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandı

Söz konusu ziyaret kapsamında iki ülke arasında başta "Kalkınma Yolu Projesi Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı" olmak üzere; ticaret, turizm, eğitim, sağlık, güvenlik, bilim ve teknoloji, yatırım, gençlik ve spor gibi farklı alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalanmıştı.

Bu gelişmelerin paralelinde Türkiye'nin yılın ilk 5 ayında ihracatını en fazla artırdığı ülke Irak oldu.

Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'den kesintisiz ulaşım sağlayacak

Irak'taki FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine Türkiye'den kesintisiz ulaşım sağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi'nin deniz yoluna çok önemli bir alternatif sunması ve aynı zamanda daha hızlı bir taşıma yöntemi olması amaçlanıyor.

Ocak-mayıs ihracatı yüzde 4,5 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106,9 milyar dolara yükseldi.

Ocak-mayıs döneminde, Türkiye'nin ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülkeler arasında başı 790,3 milyon dolarlık artışla Irak çekti.

Irak'ı, ihracat artışında 704,9 milyon dolarla Romanya, 680,6 milyon dolarla Hollanda, 447,4 milyon dolarla ABD, 354,6 milyon dolarla İtalya izledi.

Bu dönemde, Irak'a, 4,4 milyar dolarlık, Romanya'ya 3,2 milyar dolarlık, Hollanda'ya 3,4 milyar dolarlık, ABD'ye 5,4 milyar dolarlık ve İtalya'ya 5 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

Irak en fazla ihracat yapılan 5. ülke

Yılın ilk 5 ayında Irak, en fazla ihracat yapılan 5. ülke oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık olarak sıralandı. Almanya'ya 7,6 milyar dolarlık, Birleşik Krallık'a 4,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Yılın 5 ayında Irak'a en fazla ihracatı 931,6 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi.

Irak'a en fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı

Ocak-mayıs döneminde Irak'a en yüksek ihracatı 1,3 milyar dolarla İstanbul merkezli şirketler gerçekleştirdi.

İstanbul'u, 721,2 milyon dolarla Gaziantep, 305,3 milyon dolarla Mardin, 264,9 milyon dolarla Şırnak, 254,7 milyon dolarla Mersin takip etti.