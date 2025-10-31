Belkavli, tahliye olduğuna pişman edildi

Sebahattin Ayan İstanbul

CHP zihniyetinin temsilcilerinden Erdal İnönü ve Murat Karayalçın’ın Devlet Bakanı, mezhepçi Seyfi Oktay’ın Adalet Bakanı, Fikri Sağlar’ın ise Kültür Bakanı olduğu 1993’te sahnelenen Sivas olaylarında iftiraya kurban giden ve gençliğinin baharını dört duvar arasında geçiren mazlumların çilesi bitmiyor. Sivas’ta yaşanan Madımak Oteli’nde çıkan yangında 33 kişinin dumandan etkilenerek hayatını kaybetmesinin ardından düzmece delillerle cezaevine atılan ve tam 32 yıl boyunca zindanda tutulan Sivas mazlumları, tahliye edildiklerine pişman oldu. Cezaevinde kaldığı süreçte maruz kaldığı zulümler sonrası sağlığını kaybeden başta epilepsi, anksiyete bozukluğu ve diyabet gibi rahatsızlıklar olmak üzere birçok hastalığa yakalanan Faruk Belkavli, tahliyesinin ardından da onlarca zulme maruz bırakıldı.

RAPORU YENİLENMİYOR

Cezaevinden tahliye edildikten sonra maddi sıkıntılarla mücadele ettiklerini anlatan Belkavli’nin yeğeni İbrahim Çelik, “İlaçlar çok pahalı. Raporunu Sivas Numune Hastanesi’nden çıkarmaya çalışıyoruz ama olumlu yaklaşmıyorlar. Daha önce Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi olduğu için, burada rapor oranının düşük çıkacağını söylüyorlar” dedi.

YEMEK BORCUNU ÖDEDİK

Belkavli’nin büyük bir borç yüküyle karşı karşıya bırakıldığını da belirten Çelik, “Cezaevinde kaldığı yıllar boyunca çalışmadığı hâlde, içeride yediği yemeğin parası diye 100 bin liraya yakın borç çıkarıldı. Bu parayı ödeyebilmek için ailesinden kalan eski bir eve tedbir koydular. Mecburen o borcu ödedik. Ben elimden geleni yapıyorum ama benim de bir ailem, çocuklarım var. Bu adamın kimsesi yok. İki gün sonra nasıl geçinecek, bilmiyoruz” dedi.

Kaynak: Yeniakit Gazetesi