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"Belirsizlikler sürecekse devam etmenin anlamı yok"

- Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa:- "(Eskişehirspor'un olağanüstü kongresi) Kongre süreci en kısa zamanda sona ererek, kulüpteki belirsizliklerin ortadan kalkması gerekiyor"

09 Ocak 2019 Çarşamba 19:15
"Belirsizlikler sürecekse devam etmenin anlamı yok"


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, siyah-kırmızılı kulübün kongre sürecinin en kısa zamanda sona ererek belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiği belirtti.

Çapa, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Antalya kampında futbolcuları hem fiziksel hem de mental olarak eğitmeye çalıştıklarını aktardı.

Eskişehirspor'un önünde belirsizliklerle dolu bir sürecin bulunduğuna değinen Çapa, "2018 yılı bizim için çok kötü geçti ancak 2019'un güzel geçmemesi için hiçbir sebep yok. Ligde kalarak geleceğin inşasını devam ettirebiliriz. Elimizde bir oyuncu kadrosu var ve bu kadroyla başarı sağlamaya çalışacağız. Takımın başarılı olmasına Eskişehir kentinin çok ihtiyacı var. 17 maçımız var ve ikinci devrenin ilk yarıya göre çok daha zor geçeceğini hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle kongre sürecinin en kısa zamanda sona ererek kulüpteki belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğin vurgulayan Çapa, şunları kaydetti:

"Belirsizlikler sürecekse devam etmenin anlamı yok. Bir devre tamam yaptık ettik ama ikinci devre de bu şekilde devam edemeyiz. Artık çok yorulduk. Gücüm de kalmadı. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz ama görmek istediklerimizi yaşayacağımız konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Hayaller ile gerçekleri görerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

Fuat Çapa ayrıca Eskişehir'in yetkililerinin ve camiasının takıma sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

Eskişehirspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, 27 Aralık 2018'de yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamış, 3 Ocak 2019'da gerçekleştirilmesi kararlaştırılan kongre, başkan adayı çıkmaması üzerine 18 Ocak Cuma gününe ertelenmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 19:15
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  2. Eskişehirspor
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