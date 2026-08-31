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Yerel Belinden aşağısı göçük altında kalan işçi 1 buçuk saatte kurtarıldı
Yerel

Belinden aşağısı göçük altında kalan işçi 1 buçuk saatte kurtarıldı

Yeniakit Publisher
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde su arıza çalışması yapıldığı sırada çukur alanda meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. Belinden aşağısı göçük altında kalan işçi 1 buçuk saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri su arızası çalışması yaparken göçük meydana geldi. Olayda ASAT personeli Gürkan Turgut göçük altında kalırken mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan Gürkan Turgut için bölgeye itfaiye ve ASAT ekipleri sevk edildi. Açılan çukura patlayan içme suyu hattından su dolması sonucu, itfaiye ve ASAT ekipleri adeta zamanla yarışarak tahliye çalışması yaptı. Belinden aşağısı göçük altında kalan Gürkan Turgut yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonrası toprak altından çıkarılarak Kumluca devlet Hastanesine götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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