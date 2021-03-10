Belhanda'ya sert sözler!

Galatasaray'da Younes Belhanda ile yollar ayrıldı. Belhanda'nın Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle sözleşmesinin feshedilmesi kararını Fanatik yazarı Erman Özgür, Tivibu Spor'da değerlendirdi. Erman Özgür alınan kararın yönetim açısından doğru bir karar olduğunu dile getirdi. İşte Erman Özgür'ün açıklamalarının tamamı...

Erman Özgür, Galatasaray'da Belhanda ile yolların ayrılış kararını Tivibu Spor'da yayınlanan Her Gün Spor programında değerlendirdi.

Erman Özgür, 'Sözleşmesinin bitmesine 1.5 olsaydı bu kadar kolay olur muydu? ' sorusu üzerinden Belhanda'nın Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Erman Özgür, ''Bu eleştiri oyuncuya düşmez. Oyuncu işçidir. Teknik direktör ustabaşıdır. Fabrikanın müdürü de kulüp yönetimidir. Kimseyi kimseye bu şekilde şikayet edemezsin. Bu şekilde küçük düşüremezsin. Yönetim tarafında bu karar doğru.'' dedi.