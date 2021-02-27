Belhanda'nın yerine dünya yıldızı! Galatasaray'dan dev hamle

Süper Lig'de 7 maçlık seri yakalayan Galatasaray, ligin zirvesine yerleşti. Sarı Kırmızılılar, Fernando Muslera'nın dönüşü ve transferlerle müthiş bir hava yakaladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devre arasında yaptığı transfer hamleleriyle yeniden takımını ayağa kaldırmayı başardı. Sarı Kırmızılılarda gözler yaz transfer döneminde yapılacak hamlelere çevrildi.

Galatasaray ile bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek Younes Belhanda ile yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştiren Sarı Kırmızılılar, Faslı futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

Galatasaray'dan bonuslar hariç yılda net 3.3 milyon Euro kazanan Faslı futbolcunun maaşını 1.5 milyon euro seviyelerine çekmesi istendi. Belhanda ve menajeri, Galatasaray'ın bu teklifini geri çevirdi ve görüşmeler tıkandı.

Belhanda ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan yönetim alternatif isimlere yöneldi. Şampiyon olunması halinde yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız oyuncuyla dirsek temasında.

Galatasaray, yaz transfer döneminde, ön bölge için uzun süre ve istikrarlı biçimde oynatabileceği bir hücuma yönelik orta saha oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.

Bu çerçevede sarı kırmızılıların gündemine, Paris Saint - Germain (PSG) ile 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek, Alman milli takımı oyuncusu Julian Draxler geldi.

Oyuncu ve yakın çevresini iyi tanıyan ve Almanya'da pek çok futbolcu ile çalışan Ali Polat konu hakkında Radyospor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Polat "Julian Draxler, 3 senedir PSG'de. Sözleşmesi bitiyor ve yaz döneminde bir başka takıma gidecek. Bana göre yeni takımı Galatasaray olabilir. Schalke 04'te oynadığı dönemlerden bu yana tanıyorum kendisini. Çok disiplinli bir futbolcu. Sakatlıklar onu biraz geriye götürdü; ama bence değerinden bir şey kaybetmedi. PSG bir yıldızlar topluluğu, orada istediği oranda süre alamaması normal. Ama Alman milli takımında, teknik direktör Löw için çok önemli bir oyuncu. Löw ile birebir görüştüğümüz için biliyorum. Konuştum, öğrendiğim bir şey var. Türkiye'ye gelme ihtimali var. Mesut Özil'in Türkiye'ye gelmesi, pek çok oyuncunun Türkiye ile ilgili düşüncesini değiştirdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne giderse, Draxler'in transferi çok daha olası" dedi.

Futbol hayatına Gladbeck'te başlayan Julian Draxler, Schalke 04 altyapısında forma giydikten sonra A takıma yükseldi. Orta sahanın merkezinde ve sol kanatta forma giyebilen Draxler, Schalke'den Wolfsburg'a transfer oldu. Alman futbolcu 2017 yılında da buradan Fransız ekibi PSG'ye 36 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında geçiş yaptı. Draxler bu sezon PSG forması ile 20 maçta süre alırken, 3 gol atıp 2 asist yaptı.

Galatasaray'ın gündeminde yer alan diğer isim Jesper Lindström... Danimarka'nın Brondby takımında forma giyen Jesper Lindstrom ile ilgilenen sarı-kırmızılılar şampiyon olunması durumda 2000 doğumlu futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

(Ajansspor)