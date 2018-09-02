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'Belhanda'dan savunma isteyeceğim'

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği demeçte, ağır Trabzonspor yenilgisini değerlendirdi. Tüm sorumluluğu bir oyuncuya yüklemenin yanlış olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, Belhanda'dan savunma isteyeceğini dile getirdi.

02 Eylül 2018 Pazar 09:42
'Belhanda'dan savunma isteyeceğim'

Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Savunabileceğimiz bir skor değil. 1 sezonda yapmayacağımız pozisyon hataları bir maçta yaptık. Belhanda'nın tabii, çok terbiye etmemize rağmen, bireysel oyunun yanına bir de sorumsuz bir kırmızı kart eklenmesi daha zor duruma düşürdü."

Anlatsın bakalım bize bir şeyler de, biz de ona göre bir şeyler söyleyelim."

Birkaç sene sonra anlaşılacağımı düşünüyordum ama şimdi anlaşıldım. Biz dediğimizi yaptık. Söylem ve eylem örtüştü. Biz, oynatmayı düşünmediğimiz bir oyuncunun seçeceği kulübe hiçbir zaman karışmıyoruz."

Fatih Terim'i siz devre arası getirdiniz geçen sezon. Tarihte yoktur böyle arada gelmişliği. O zamandan beri size söylediği tek şey bir stoper ve bir santrfor; üstüne Gomis ve Denayer gidiyor."

Bugünkü durum oyuncu özelinde değil. Bir kısa düşen top, üç oyuncunun daha önce hiç savunma yapmamış gibi davranması. Hatalar zinciri oldu."

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 09:42
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