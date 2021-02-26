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Spor Belhanda'dan imalı paylaşım
Spor

Belhanda'dan imalı paylaşım

Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Faslı orta saha Younes Belhanda'dan beklenen paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 00:24:00 -
Belhanda'dan imalı paylaşım

Galatasaray'da kontratı sezon sonu bitecek olan Younes Belhanda'nın geleceği tartışma konusu olurken Faslı orta sahadan flaş bir paylaşım geldi. Kişisel Instagram hesabından doğum gününün kutlandığı videoyu paylaşan Belhanda, "Galatasaray aileme büyük teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım!" notunu düştü. Fernandes’in transferi, Arda’nın orta sahada görev alması ve Etebo’nun yükselen performansı nedeniyle son haftalarda kulübede oturan Belhanda'nın bu gönderisi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda ile Sarı Kırmızılı ekip uzun süredir yeni sözleşme için görüşme halinde. Galatasaray'ın, Fatih Terim'in isteği halinde Belhanda'ya maksimum 1.2-1.5 milyon euro bandında bir garanti teklif önereceği gelen haberler arasında.

Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 8 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

2017'de dönemin teknik direktörü Igor Tudor'un yoğun isteği üzerine Dinamo Kiev'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve Sneijder'in ardından Galatasaray'ın yeni 10 numarası olan Belhanda, zaman zaman taraftarla yaşadığı tartışmaların ardından tepkilere neden olmuştu.

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