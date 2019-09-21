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Belhanda ve Feghouli kadroda yok

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu beşinci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:38
Belhanda ve Feghouli kadroda yok

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray’ın BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:38
  1. Malatya
  2. Antalya
  3. Galatasaray
  4. Belhanda
  5. Feghouli

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