Belhanda son 4 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı BB Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Galatasaray’ın Faslı futbolcu Younes Belhanda, ligdeki son 4 maçında 4 gol, 1 asistle oynadı.

BB Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Galatasaray’ın Faslı futbolcu Younes Belhanda, ligdeki son 4 maçında 4 gol, 1 asistle oynadı.

Galatasaray’ın Faslı futbolcu Younes Belhanda, ligde son maçlarda skora yaptığı katkıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılıların 10 numarası, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmandaki BB Erzurmspor karşılaşmasının 52. dakikasında sahneye çıktı, takımı 1-0 gerideyken eşitliği sağlayan golü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Belhanda 90 dakika sahada kaldı.

29 yaşındaki futbolcu attığı golle ligde 4. kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcunun 5 de asisti bulunuyor.

Öte yandan Belhanda ligde son 4 maçta 4 gol, 1 asist ile oynayarak 5 kez de skora etki etti.

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