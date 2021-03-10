Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası kötü zemin nedeniyle yönetimi eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Galatasaray'ın Belhan'da kararının ardından "Belhanda hangi takıma gidiyor? Younes Belhanda hangi takımda oynayacak?" soruları gündeme geldi.

Belhanda hangi takıma gidiyor?

Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila,''Büyük hata yaptılar. Sözleşmeyi feshetmek için hiçbir geçerli sebep yoktu. Yasal olarak kulübün bu durumdan haklı çıkacağını düşünmüyorum. Younes için de bu karar sürpriz oldu ve sözleşmesini inceliyor. Younes bu sezon golleri ve asistleriyle takımına önemli katkı sağlamıştı. Fatih Terim için her zaman çok önemli bir oyuncuydu.'' ifadelerini kullandı.

Faslı yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta 8 gol atıp 3 asist yapmıştı.

Younes Belhanda kimdir?

25 Şubat 1990 Avignon Fransa doğumlu Faslı millî futbolcudur.

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Belhanda profesyonel futbol hayatına 1997-1998 yılında RC Aramonais'te başladı.RC Aramonais'te bir yıl oynadıktan sonra MJC Avignon kulübüne geçen genç yıldız 1998-2003 yılları arasında burada top koşturdu.

Belhanda 2003 yılında Montpellier'in altyapısına transfer oldu.2009'da altyapısından yetiştiği Montpellier'in A takımına yükseldi.Montpellier forması ile 3.5 sezonda 114 maça çıktı, 22 gol atıp 18 asist yaptı.

Faslı yıldız, bu sezon çıktığı 17'si lig, 1'i kupa, 6'sı Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere toplam 24 karşılaşmada takımının formasını giydi ve 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.

2011-12'de Montpellier'in yaşadığı şampiyonlukta, Arsenal'e transfer olan Olivier Giroud'la birlikte en büyük pay sahibiydi.11 Nisan 2012 tarihinde Marsilya karşısında attığı rövaşata-vole karışımı gol ligde yılın golü seçildi.

Top sürme yeteneği, hareketliyken atabildiği derinlemesine pasları ve agresif oyun tarzıyla Barcelona'nın dünyaca ünlü orta sahası Andreas İniesta'ya benzetilen Belhanda, orta sahanın ortasında takımını bir maestro gibi yönetebiliyor.

Topla hareketliyken ayağından çıkarabildiği paslarla müthiş bir dripling yeteneğine sahip olan 23 yaşındaki futbolcu, Fransa'nın Cezayir asıllı efsane oyuncusu Zinedine Zidane tarafından 'Veliaht' ilan edilmişti.

Montpellier Başkanı Louis Nicollin'in Belhanda tarifi şöyle: "Belhanda'nın her bir ayağında iki Nasri, üç Ben Arfa var"

Belhanda, U-21 ve U-18 Milli Takımı seviyelerinde Fransa adına forma giyse de, 2010 yılında tercihini Fas Milli Takımı'ndan yana kullandı.

Fas formasını 36 kez giydi ve üç gol attı. Ayrıca millî takım formasıyla 2012 Afrika Uluslar Kupası'nda da mücadele etti.

2017-2018 sezonu için Galatasaray Kulübü, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın transferi için Dinamo Kiev ile anlaşmaya vardı. Ayrıca Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis ile de anlaşan sarı kırmızılı takım, oyuncuyu Paris'te sağlık kontrolünden geçirdi.

Başarıları:

Kulüp

Ligue 1: 2011-12

Kişisel:

Ligue 1 Yılın Genç Oyuncusu: 2011-12

Ligue 1 Yılın Golü: 2011-12

Ligue 1 Yılın Takımı: 2011-12

Ligue 1 Yılın Oyuncusu: