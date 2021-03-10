Belhanda Galatasaray’dan ayrıldı mı? Belhanda gönderildi mi?

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda ile yollar ayrıldı. Galatasaray Kulübü, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda ile Sarı-Kırmızılı yönetim bir süredir pazarlık halindeydi. Galatasaray'ın yıllık 1.5 milyon Euro maaş önerisini beğenmeyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2.5 milyon Euro'luk talepte diretince, görüşmeler askıya alınmıştı. Belhanda'nın, son Sivasspor maçının ardından zemin konusunda yönetime eleştirilerde bulunması, bardağı taşıran son damla oldu.

Belhanda ile yollar ayrıldı

Sarı-kırmızılı yönetim, 2-2 biten Demir Grup Sivasspor maçının ardından zemin ile alakalı açıklamaları sırasında kulüp yönetimine eleştirilerde bulunan Faslı orta saha oyuncusu Belhanda ile yollarını ayırdı.

Belhanda neler demişti?

Belhanda, 2-2 sona eren Sivasspor maçından sonra şu ifadeleri kullanmıştı; "Biz pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Bu şekilde oyunumuzu oynayamıyoruz. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım."

Younes Belhanda kimdir?

Younes Belhanda Fransa’nın Avignon şehrinde dünyaya gelmiştir. Fas asıllı bir Arap oyuncudur. Aynı zamanda Younes Belhanda’nın Fransa vatandaşlığı da bulunmaktadır. Younes Belhanda 1990 doğumlu olup 31 yaşındadır. Younes Belhanda Türkiye’ye Dinamo Kiev takımından gelmiştir. 4 yıldır Galatasaray forması giyen ve oynadığı 131 maçta 22 gol atan 26 da asist yapan Faslı oyuncu, 2 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.