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Ekonomi

Belgesiz villa kiralama dolandırıcılığa kapı aralıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm amaçlı villa, ev ve apart daire kiralama işlemlerini seyahat acentelerinin yapmaları gerektiğini belirterek, “Yetkisiz kişilerin devreye girmeleri, birçok sorunu beraberinde getirmekte ve dolandırıcılığa açık kapı bırakmaktadır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 10:42:00 -
Belgesiz villa kiralama dolandırıcılığa kapı aralıyor

Bağlıkaya, belgesiz kiralama hizmeti veren kişilerin kayıt dışı faaliyette bulunarak ve vergi ödemeyerek ülkeye büyük darbe vurduklarını söyledi.

TÜRSAB olarak belgesiz faaliyette bulunanları, kanundan doğan görev ve yetkileri çerçevesinde ilgili makamlara bildirmeye devam edeceklerini dile getiren Bağlıkaya, şu açıklamalarda bulundu:

“Devletimiz tarafından bu sorunun kontrol altına alınması, ileride oluşabilecek daha büyük problemlere meydan verilmemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu hizmetlerin seyahat acenteleri vasıtasıyla yapılmasıyla güvenlik sorunlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçecektir. Kiralama işlemi, net bir şekilde seyahat acenteciliği faaliyetidir. Pazarlanan ürün ise net bir şekilde konaklama ürünüdür.”

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