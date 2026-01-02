  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milyonluk milli servet çürümeye terk edildi! İBB'nin vizyonsuzluğu bisikletleri hurda yığınına çevirdi: İstanbullunun parası böyle çöpe gitti

Netanyahu öve öve bitiremedi! Teknoloji Devi Nvidia'dan İsrail'e "Tarihi" Yatırım!

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi korumak için yeni kararlar aldı İthalata çeki düzen

CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı

Yollarda yeni dönem resmen başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu: On binlerce tabela söküldü, sürücülerin kafasını karıştıran o görüntüler tarihe karıştı

CHP zihniyetinin başı çektiği seküler yobazlar bu yıl da şaşırtmadı! Şişenin dibini buldular

Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti

CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!

İki afrika ülkesinden ABD'ye misilleme!

Okul çevrelerinde mide bulandıran rezalet
Gündem Belgesiz avcılık yaptılar, büyük şoku yaşadılar
Gündem

Belgesiz avcılık yaptılar, büyük şoku yaşadılar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Belgesiz avcılık yaptılar, büyük şoku yaşadılar

Çanakkale’de belgesiz avcılık yapan 2 kişiye 14 bin 294 TL idari para cezası uygulandı.

Biga ilçesi Dikmen köyü mevkiinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü Biga Şefliği ekipleri aylık rutin kontrolleri dahilinde koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında toplam 20 avcı kontrol edilirken 2 kişinin Danişment Genel Avlağında avcılık belgesi olmadan avlandığı tespit edildi.

Belgesiz avcılık yapan kişilere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 14 bin 294 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki idari soruşturma tamamlandı! Öğrencilerin disiplin cezaları belli oldu
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki idari soruşturma tamamlandı! Öğrencilerin disiplin cezaları belli oldu

Eğitim

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki idari soruşturma tamamlandı! Öğrencilerin disiplin cezaları belli oldu

Gıda denetimlerinde kesilen ceza 2,7 milyar lira
Gıda denetimlerinde kesilen ceza 2,7 milyar lira

Ekonomi

Gıda denetimlerinde kesilen ceza 2,7 milyar lira

Koruma altındaki kuşları vurdu! ‘Angut’a 16 bin lira ceza
Koruma altındaki kuşları vurdu! ‘Angut’a 16 bin lira ceza

Yaşam

Koruma altındaki kuşları vurdu! ‘Angut’a 16 bin lira ceza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23