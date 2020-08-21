Belgesel için gittiğini söylemişti! FETÖ'nün sivil imamı böyle kıvırdı

Türkiye'yi arkasından vuran Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışmasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanıklı davaya sivil sanıklardan olan Nurettin Oruç'un esasa ilişkin savunması ile devam edildi.

Duruşma, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatlarının katıldığı bildirildi.

Davada, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden sevk ve idare eden sivil imamlardan olduğu ifade edilen Nurettin Oruç, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

15 Temmuz'dan sonra gizli tanık olarka itirafçı olan 'Şapka' kod adı ile ifadesini veren eski Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili albay Hakan Bıyık'ın aleyhindeki beyanlarını kabul etmediğini söyleyen Oruç, 'Hakan' kod adını kullanmadığını ve terör örgütünün 'jandrma sivil imamı' olmadığını ileri sürdü.

Hakkında verilen ifadelerde çelişkiler olduğunu iddia eden Oruç, firari Adil Öksüz liderliğinde yapılan darbe toplantılarına katılmadığını öne sürdü.

2013-2015 senelerinde Ankara'da Hakan Bıyık'tan sorumlu kişi olduğuyla ilgili ifadeyi de yalanlayan Oruç, 2014'ün Haziran ayından sonra Ankara'ya taşındığını söyledi.

İddianame ve esas hakkındaki mütalaada, darbe kararının 2015 yılındaki genel seçimlerin ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve FETÖ'nün tepe yöneticileri tarafından alındığından bahsedildiğini söyleyen Oruç, tepe yönetici konumundaki kimse ile bir irtibat kaydının bulunmadığını savundu.

Hakkında bir somut delil olmadığını iddia eden Oruç, eski albay Bıyık dışında hiçbir itirafçının kendisini teşhis etmediğini söyleyerek, darbeyle ve jandarmayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Davanın görülmesine ise pazartesi devam edilecek.

Belgesel için gittiğini savundu: Bunu şey yapalım istedik

"Sivil imam" olduğu değerlendirilen Nurettin Oruç, 3 Ağustos 2017 tarihinde ilk defa savunmasını yapmış ve suçlamaları kabul etmemişti.

Akıncı Üssü'nün yer aldığı Kahramankazan'da çekmeyi düşündükleri hayvancılık, hayvan kesimi ve törenlerde hayvan etlerinin pişirilmesiyle ilgili belgeselden bahseden Oruç, "Kazan, Ankara'ya çok yakın, hayvancılığı gelişmiş, dolayısıyla bunu şey yapalım istedik." iddiasında bulunmuştu.

Akıncı Üssü 143. Filo'daki görüntüleri gösterilen Oruç, fotoğraftaki kişinin kısmen kendisine benzediğini ama o olmadığını ileri sürmüştü.

79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Davanın 21 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, darbenin yöneticisi olmakla suçladığı "sivil imam" Nurettin Oruç'un "anayasal düzeni ihlal", "cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten öldürme" suçlarından 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.