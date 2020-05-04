Belgeli cevap hesap kapattırdı

Antalya’da sosyal medya hesabından Vali Münir Karaloğlu’na ulaşıp, "İhtiyaç sahiplerine yardım yapılmıyor" mesajı yazan bir kişi, daha önceden 1000 lira ve gıda kolisi yardımlarını aldığı ortaya çıkınca, sosyal medya hesabını kapattı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, twitter hesabından Antalya’da ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlara ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımın altına bir vatandaş, "Bu fotoğraflar gerçek değil, sadece göz boyamak için paylaşıyorsunuz, adaletsizsiniz" yorumunda bulundu.

Vali kanıtladı

Vali Karaloğlu da yorum yapan kişinin Kemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca aktif dosyası bulunduğunu belirterek, "EİKP yardımı almış 1000 TL, gıda kolisi de almış. Adresi de var ve aktif dosya. Size yapılan yardımlar. Bu yardımları göz boyamak için değil, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmek için yapıyoruz.Sizde ne olur adalet duygunuzu kaybetmeyin. Yardım aldınız mı? Verilen bilgilerde hata var mı? O zaman kimin gözünü boyuyoruz. Yazık değil mi? Binlerce insanın bu yardımları ulaştırmada emeği var. Sizin tekrar ihtiyacınız olabilir, bunu dile getirmenin yolu, yapılanı yok saymak olmamalı" ifadelerini kullandı.

Vali Karaloğlu’nun bu açıklamasından sonra yorum yapan kişi hesabını kapatarak ortadan kayboldu.