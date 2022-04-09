Belediyeyi batırıyor... Ödeme yapmayınca dev proje durdu!

Yapımına 2017 yılında başlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro inşaatı, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yüklenici firmaların hak ediş ödemelerini yapmaması nedeniyle durduruldu. İBB’nin yurt dışından kredi alarak yapımına devam ettiğini açıkladığı metro projelerinden biri olan 13 km uzunluğundaki projede, yüklenici firmaların sadece birikmiş KDV alacakları bile 270 milyon lirayı aştı.

Üç firmanın ortaklığı ile 2017 yılında başlayan projenin yapımı, CHP’nin İBB yönetimini devraldığı 2019’dan sonra yurt dışından temin edilen kredi ile devam edecekti. Geride kalan 3 yıllık sürede ancak yüzde 38 seviyelerine gelen projede yüklenici firmalara ödeme yapılmayınca, firmalar inşaatı durdurma kararı aldı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, yüklenici firmalara hiçbir şekilde hak ediş ödemesi yapılmadığı öğrenildi.

Günde 35 bin yolcunun taşınacağı Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro projesi, 2023 yılı içerisinde Ataşehir’de hizmete açılacak İstanbul Finans Merkezi’nin de içinde bulunduğu 11 istasyondan oluşuyor. Hat Ümraniye-Göztepe arasındaki ulaşım süresini 26 dakikaya düşürecekti. Öte yandan dünyanın aynı anda en fazla metro yapılan şehri olmakla sık sık övünen İBB, bugüne kadar herhangi bir metro projesini hizmete açamadı.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, metro projesinin durdurulmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bizim dönemimizde başlanıp epey mesafe alınmış bir projeydi. Netice itibariyle İBB çok övündüğü metro inşaatlarında da dökülmeye başladı. Metro hatlarına dış finansman bulduklarını anlata anlata bitiremediler. Gelinen noktada sonuç ortada."