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Aktüel

Belediyeye kayyım atandı! HDP'li Başkan görevden alındı

Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak’ın HDP’li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, görevden alındı

2019-10-29 08:36:00 - 2019-10-29 09:10:22
Belediyeye kayyım atandı! HDP'li Başkan görevden alındı

Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak’ın HDP’li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, görevden alındı. Zırığ’ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyım olarak atandı.

Şırnak'ın Cizre Belediyesi'ne kayyım atandı. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde polisler kayyım atandığına dair tebligatı vermek üzere Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Zırığ'ın ikametgahına gitti.

Kayyım atamasını doğruladı

Bir grup polis ise, belediye araç istasyonuna gidip, çöp araçlarının çıkışına izin vermedi. Dışarıdaki araçların ise istasyona geri getirilmesini istedi.

Öte yandan Mehmet Zırığ, kayyım atamasını doğruladı. Zırığ, kendisi evde bulunmadığından kaynaklı tebligatın muhtara verildiğini belirtti.

Kayyım ataması ile birlikte Belediye Hizmet Binası'na giden tüm yollar polis barikatlarıyla kapatıldı.

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Yorumlar

Sahin Efendi

... KAZIK CAKILDIMI bu önemli!
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