Belediyenin turnuvasında Dereköy şampiyon

Susurluk Belediyesi Halı saha futbol turnuvası tamamlandı. Turnuvada Kocapınarspor’u yenen Dereköy Kurt Ticaret şampiyon oldu. Turnuva sürpriz karma maç ile son buldu.

Susurluk’te 26 mahalli takımın katıldığı 2019 yılı geleneksel Belediye halı saha futbol turnuvası yapıldı. 20 Haziran’dan itibaren takımlar kıyasıya mücadele verdi. Gruplara ayrılarak puan usulü yapılan maçlar sonunda finale kalan Kocapınarspor ve Dereköy Kurtspor arasında oynanacak şampiyonluk maçı öncesi 2 sürpriz takım arasında gösteri ve dostluk maçı oynandı. Bir takımın kaptanlığını Belediye Başkanı Nurettin Güney yaparken diğer takımın kaptanlığını ise Susurluk Kaymakamı Osman Ateş yaptı. Sporda birlikteliğin amaçlandığı turnuvada Kaymakam Osman Ateş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sami Akoğlan, Belediye Meclis Üyeleri, Murat Kula veGürhan Cihan, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Şafak , İlçe Gençlik ve Spor Müdür Haydar Çetinkaya, Susurluk Ticaret Borsası Başkanı Sefer Göçer, T.O.Y.KÜyesi Serkan Baykal, Aile Hekimi Dr. Işık Küçük, Susurluk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özkan Çetin, Restoran İşletmecisi Cengiz BölükoğluFinal Maçı öncesi yapılan gösteri maçında oynadı. 1-1 beraberlik ile sonuçlanan maç sonrasında oynanan şampiyonluk maçında ise Kocapınarspor’u mağlup edenDereköy Kurtspor şampiyon oldu. Susurluk Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvasının sonucunda Şampiyon olan Dereköy Kurt Ticaret’i oyuncularını ve yönetim kadrosunu tebrik eden Başkan Güney En iyi oyuncu,gol kralı,en centilmen takım,en iyi kaleci ödüllerini sahiplerine takdim etti.

TurnuvadaDereköy Kurt Ticaret şampiyon olurken, Kocapınar Spor ikinci, Ümiteli Spor üçünce ve Sadıçoğlu Sultaniye Spor dördüncü oldu.