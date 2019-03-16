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Belediyenin Sosyal Konut Projesi’ne 5 günde 15 bin 500 başvuru

Isparta Belediyesi tarafından başlatılan Sosyal Konut Projesinde başvuru süreci halkın her geçen gün artan ilgisi ile devam ederken, geçen Pazartesi gününden bu yana yapılan başvuru sayısı 15 bin 500’e ulaştı.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
Belediyenin Sosyal Konut Projesi’ne 5 günde 15 bin 500 başvuru

Isparta Belediyesi tarafından başlatılan Sosyal Konut Projesinde başvuru süreci halkın her geçen gün artan ilgisi ile devam ederken, geçen Pazartesi gününden bu yana yapılan başvuru sayısı 15 bin 500’e ulaştı.


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından projeleri çizilen ve kamuoyuna açıklanan Sosyal Konut Projesinde geçen pazartesi günü başlatılan süreç devam ediyor. Isparta Belediyesi tarafından belediye binasında oluşturulan Sosyal Konut Başvuru Merkezi’ne akın eden vatandaşlar burada form doldurarak nüfus cüzdanı fotokopisi ile beraber başvurularını ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.


Emekliler ve evi olmayan vatandaşlariçin sağlanan imkanla başvurularını yapan vatandaşlar " Yıllar önce emekli olmamıza rağmen, İşçi Emekliler Derneğine de bu konuda müracaat etmiştik, ancak şu ana kadar her hangi bir iletişim olmadı. Dolayısıyla belediyemizin başlattığı Sosyal Konutlara müracaat yaptık.İnşallah Yusuf Ziya Günaydın’ın biz evi olmayan vatandaşlara gönülden arzu ediyorum ki, mutlaka dileklerimizi yerine getirecektir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
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