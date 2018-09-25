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Belediyenin ev tipi salçası kapış kapış gidiyor

Bilecik'in Osmaneli Belediyesi tarafından 2 milyon TL'lik maliyetle kurulan tesiste üretilen ev tipi domates salçası, lezzetiyle vatandaşlardan büyük talep görüyor.

25 Eylül 2018 Salı 11:43
Belediyenin ev tipi salçası kapış kapış gidiyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından kurulan tesiste üretilen ev tipi domates salçası, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi birçok ilden talep görüyor.

İlçeye bağlı Beşevler köyünde belediye tarafından 3 dönümlük arazide kurulan ve 450 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren tesiste, günlük 800 kilogram salça üretiliyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) alınan 600 bin lira destekle 2 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen günde 2 ton domates işleme kapasiteli tesis, bölgenin tarım ekonomisine canlılık getirdi.

Tesisten sorumlu Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik, AA muhabirine, BEBKA'nın da desteğiyle kurulan tesis sayesinde ilçe ekonomisine büyük destek verileceğini söyledi.

Tetik, ilk planda amaçlarının üreticilerin ürünlerine değer kazandırmak olduğunu belirterek, "Bölgemizde üreticilerimiz ürünlerini bize getiriyor onları işliyoruz. Şu an salçalık domates işleme faaliyeti devam ediyor. Günde iki ton domates işleme kapasitesine sahibiz. Günlük 800 kilogram salça çıkarıyoruz." dedi.

Günümüzde doğal gıdaya dönüş olduğunu dile getiren Tetik, "Tesiste ev tipi salça üretiliyor. Artık günümüzde doğallığa yönelik bir yönelme başladı. Biz de kamu eliyle bu işin nasıl yapılabileceğini gösterme, üreticimizin elindeki domatesleri değerinde alma ve para kazandırma adına bu tesisi kurduk." diye konuştu.

ÜLKE GENELİNDEN SİPARİŞ

Tetik, ülkenin birçok yerinden talep aldıklarını söyledi.

Tesisin bu yaz faaliyete girdiğini dile getiren Tetik, şunları kaydetti:

"Şu an bölgemizde tüketilen salçayı yapıyoruz. Önceden kendi evinde salça yapanlar siparişini bize vermeye başladılar. Bilecik'te tüketime sunulan salçayı, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa gibi birçok ile de gönderiyoruz, yoğun sipariş alıyoruz. İsteyene doğal köy salçasını, kavanoz salçasını gönderiyoruz. Şanlıurfa'dan toptan satış firmaları aradı biz de bu salçadan istiyoruz diye. Oraya da gönderiyoruz, çoğu zaman talebe yetişemiyoruz. Çünkü bizim salçamız doğal yöntemlerle üretildiği için tüketimi de Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başladı. "

Tetik, üreticilerin domatesleri kendilerine teslim ettikten sonra ürünün ilk olarak hijyenik bir şekilde yıkandığını, beşe bölünerek haşlandığını, püreye çekilmesinin ardından 5 saat kaynatıldığını ve kavanozlara koyulduktan sonra etiketlerinin yapıştırıldığını ifade etti.

Gaziler köyünden Emrah Seyyar, kendini bildiği günden bu yana çiftçilik yaptığını belirterek, "Yağışlar nedeniyle çok sıkıntı çektik. Şimdi biraz canlandı. Belediyenin de verdiği destekler ile tekrar ümitlendik. Bugün tarlada çalışıyoruz ve topladığımız domatesleri belediyeye veriyoruz. Onlar da salça yapıyor." dedi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:43
  1. Şanlıurfa
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Eskişehir
  5. Bursa
  6. Ankara
  7. Bilecik
  8. Osmaneli
  9. Belediye salçası
  10. ev tipi salça
  11. domates salçası
  12. yoğun talep
  13. Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik

YORUM YAZ

  • AnkaraAnkara1 sa önce
    Dogal yöntemle üretmek doğal oldugu anlamına gelmez. kimi kandırıyorsunuz. Domates dogal mı pestitit var hepsinde. Pestitit alzaymer, kanser, mS vb birçok hastalığın sebebi.Kelime oyunlarıyla vatandaşı kandırıyorlar.
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