Belediyeleri CHP çiftliğine çevirdiler! Altı ok saltanatı

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Konu “liyakatten” açıldığında mangalda kül bırakmayan ve her fırsatta “mülakat” bahanesiyle iktidarı hedef alan Özgür Özel liderliğindeki CHP’li belediyeler resmen yandaş çiftliğine döndü. “Kent uzlaşısı” adı altında PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile kirli ittifak yapan CHP’li başkanlar, ele geçirdikleri belediyelere eş-dost ve akrabalarını doldurmaya başladı. Seçimlerin ardından mazbata alarak görevlerine başlayan CHP’li başkanlar, İstanbul’dan İzmir’e, Eskişehir’den Çanakkale’ye kadar çok sayıdaki CHP’li belediyede bulunan üst düzey ballı koltukları birinci derecedeki yakın akrabalarına dağıttı. Belediyeleri adeta nepotizm bataklığına saplayan CHP’li Başkanların “babam sağ olsun” dedirten ve partideki akraba saltanatını deşifre eden liyakatsiz atama örneklerinden bazıları şöyle:

Önce onay sonra çark

CHP’den Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Onursal Adıgüzel’in eşi Elif Duygu Adıgüzel’in, Çekmeköy Belediyesi’ne başkan yardımcısı olarak atandığı öne sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen ‘atama’ haberlerinden sonra Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ‘atamayı’ yalanlarken, Elif Duygu Övür Adıgüzel’in halihazırda Kadıköy Belediyesi’nde müdür olarak görev yaptığı ancak Kadıköy Belediyesi’nden ayrılarak eski ahbabı olan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in Adıgüzel’i başkan yardımcılığına uygun gördüğü ve tepkiler sonrası geri adım attığı ifade edildi.

Akrabalar akbaba gibi çöktü

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı CHP’li Kazım Kurt’un kızı Tutku Kurt

Bayyurt’un, CHP’nin kalesi konumundaki Çankaya Belediyesine “Başkan Yardımcısı” olarak atandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun’un eşi Filiz Coşkun, belediyede Kültür İşleri Müdürü koltuğuna oturdu.

Buca CHP İlçe Başkanı olan ve adeta belediyelerde “gölge başkan” gibi hareket eden Çağdaş Kaya’nın eşi Damla Çelik Kaya da seçim sonrası Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak göreve başladığı ifade edildi.

Muğla’nın Menteşe Belediye Başkanı seçilen CHP’li Gonca Köksal’ın ilk icraatı, şahsi şirket ortağı Avukat Merve Fidem Barut’u Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine ataması oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, koltuğuna oturur oturmaz Karabağlar Belediyesi’nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya milletvekili Veli Ağababa’nın yeğeni Nermin Özgül’ü, belediyede işe aldı. Tugay, Karşıyaka Belediyesi’ndeki eski kalem müdürü Gülçin Yörük’ü de yanına aldı.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek’in eşi Özen Algönül Erkek’in kardeşi Can Algönül, kayınço kontenjanından Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi seçildi.

CHP’li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın oğlu Bülent Yaşar’ın eşi Merve Yaşar’ın erkek kardeşi Erhan Aras, yeni dönemde de Belediye Başkan Yardımcılığı koltuğunu korudu.

Her fırsatta etikten dem vuran Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’in kardeşi Ediz Zeyrek, “İBB Plan ve Bütçe Komisyonun’da “Meclis Üyesi” sıfatıyla görev aldı.

DEM’e diyet ödüyorlar

Öte yandan, DEM Parti’den Seyhan Belediye Eşbaşkan adayı olan Sever Uzun da CHP’li belediyede Kanunlar Komisyonu ve Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu üyeliğine seçildi. Sever Uzun ile birlikte DEM Partili meclis üyesi Aydın Varol da Kentsel Dönüşüm Komisyon üyeliğinde yer alması kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.