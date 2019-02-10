Belediyelerde ucuz satış mesaisi başlıyor

Hükümet sebze ve meyve fiyatlarını aşağı çekmek için belediyeleri devreye sokuyor. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tanzim satış çadırları kuruluyor. Çadırlar yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Pazardaki fiyatlar için gerekirse ayar çekeceğiz. Belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satış yapabiliriz” açıklamalarının ardından düğmeye basıldı. Ekonomi yönetimi tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tanzim satış noktaları oluşturma görevi verdi.

Çalışmalar sürüyor

Özellikle domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, kabak ve patates gibi pahalı ürünlerin satışa sunulacağı noktaları tek tek belirleyen belediye ekipleri, çadırları kurmak için çalışmalara başladı. Çadırlar yarından itibaren 7 gün boyunca vatandaşa hizmet verecek. İlk olarak Sihhiye’de bulunan Abdi İpekçi Parkı girişine kurulan iki çadırda sadece sebze satışı yapılacak. Tanzim satış noktalarından kredi kartıyla ürün satın alınabilecek.

Hedef 30 çadır

Ankara’daki tanzim satış bölgelerine ürünler; Antalya, Kütahya, İzmir, Mersin ve Ankara’daki Tarım Kredi Kooperatifleri’nden tedarik edilecek. Şehirde ilk etapta 15 satış çadırı hizmet verecek. Bu sayı daha sonra 30’a yükseltilecek. Şu aşamada Sıhhiye, Kızılay Meydanı, Kurtuluş, Ulus metro çıkışı, Mamak İtfaiye Meydanı’nda tanzim satış noktaları oluşturulacak.

Hem üretici hem tüketici kazanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hal Yasası’nın yürürlüğe girmesinin hem üreticiyi hem de tüketiciyi rahatlatacağını kaydederek, şunları söyledi: “İki kesimin de kazanmasını arzu ediyoruz. Sofralarımızda uygun fiyatlarda sebze ve meyve tüketimini sağlıyor olmamız gerekiyor. Bu et boyutunda da aynı aslında. Ürünleri 50 kuruştan 5 liraya götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız. Bunun çözümü de iktidar olarak bizde.”