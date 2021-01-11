Belediyelerde asgari ücret ne kadar? Belediye çalışanlarına ne kadar zam verildi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında asgari ücret oranlarını açıkladı. Buna göre 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, bekar ve çocuksuz olanlar için brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira oldu.

Bağcılar Belediyesi Başak A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Önemli oranlarda iyileştirmelerin yapıldığı sözleşmeye göre; çalışanlara yüzde 6 ile 63 arasında değişen oranda zam yapıldı. Maaşlarda ortalama yüzde 16.22 oranda artış yaşanırken asgari ücret ise 3 bin 870 TL oldu.

Konya'nın Tuzlukçu İlçesi'nin Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, belediyede asgari ücreti 4 bin 500 lira yaptı. Ardından Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyeleri ile çok sayıda ilçe belediyesinde asgari ücret artırıldı. Manisa Akhisar, İzmir Bornova ve Konak, Mersin Mezitli ve Eskişehir Tepebaşı ilçe belediyelerinde asgari ücret 3100 lira oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesinde çalışan işçilerin 2021 yılında asgari ücretinin en az 3 bin 506 liraya yükseleceğini bildirdi

2021 AGİ ne kadar?

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artacak. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak.