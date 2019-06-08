Belediyeler Ramazan ayı için seferber oldu

Oğuzhan Gültekin Ankara

Tüm Türkiye’de büyük coşkuyla yaşanan Ramazan Bayramı, İslam dünyasına başkentlik yapmış İstanbul’da daha büyük coşkuyla kutlanıyor. İstanbul ramazanlarını daha zengin yapan işlerin başında ise belediye hizmetleri geliyor. ARGETUS Araştırma tarafından yapılan araştırmada İstanbul’da Ramazan ayında 7 ilçe belediyesi tarafından toplamda 150 binden fazla iftariyelik dağıtıldığı belirtildi.

150 binden fazla iftariyelik dağıtıldı

Ramazanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 36 ilçe belediyesi tarafından 500 binden fazla kumanya yardımı gerçekleştirildi. Ayrıca İstanbul'’daki yoğun trafikte iftara yetişemeyen İstanbul’lulara, İBB ve 7 ilçe belediyesi tarafından 150 binden fazla iftariyelik dağıtıldı. Söz konusu raporda önceki yıllara bakıldığında kumanya ve iftariyelik sayısında azalma olduğu görülmesine rağmen, bu azalmanın belediyelerin bünyesinde kurulan gıda bankalarının sayısının artması ve marketlerde kullanılmak üzere dağıtılan alışveriş çeklerinin-kartlarının yeni insanlar tarafından daha çok tercih edildi.

Belediyeler kardeşlik sofrası kurdu

Ramazan ayında İstanbul genelinde belediyelerce 420 noktada 1 milyon 600 bin kişiye sokak iftarı verilirken, 11 ilçede ise 36 farklı noktada kurulan iftar çadırlarında yaklaşık 220 bin kişi iftarını açtı. 32 ilçede, hemşeri dernekleri ile STK'lara 200 bine yakın iftar verildi. 9 ilçede Tekne Orucu kapsamında çocuklara yönelik 60 bin yemek ikram edildi. 7 ilçe belediyesi ise, değişik ülkelerde dayanışma sofraları kurarak ramazan faaliyetlerini yerel düzeyden çıkararak uluslararası düzeye taşıdı. “Kardeşlik Sofrası” gibi etkinliklerle Balkanlar’da yaşayan 60 bin kişiye iftar verdiler.

Ramazan yoksulun yüzünü güldürüyor

İlahiyatçı Sosyolog Erol Erdoğan, “İstanbul belediyelerinin ramazan ayında, dar gelirli ve muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal destekleri ve ikramları büyük önem arz ediyor. Ekranlara protokol, magazin, iş dünyası iftarları yoğun şekilde yansısa da ramazan sofraları ve yardımları yoksulun yüzünü güldüren en önemli araç olmayı sürdürüyor. Manevi bir ortamı inşa eden dini ve kültürel faaliyetler, İstanbul’un ramazan ayında zenginleşmesine katkıda bulunuyor. Bazı belediyeler uzun yıllardır ramazan aylarına karşı gösterdikleri önemi, faaliyetlerini ve hizmetlerini büyüterek ortaya koyuyorlar. Böylelikle o belediyelerin sınırları içerisinde farklı bir ramazan iklimi hâkim oluyor. Ramazan etkinlikleri çeşitli olan ilçeler, komşu ilçelerin ya da İstanbulluların ziyaretçi akınına uğruyor” dedi.