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Belediyeden 30 dönümlük okul arsası tahsis edildi

Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, TOKİ konutlarının yapılacağı yerler ile okul yapılacak yerlerde incelemelerde bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:22
Belediyeden 30 dönümlük okul arsası tahsis edildi

Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, TOKİ konutlarının yapılacağı yerler ile okul yapılacak yerlerde incelemelerde bulundu.


ValiRecep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve ilgiliKurum Müdürleri ile birlikte TOKİ Konutları yapılacak arazileri yerinde incelediler. Daha sonra okul yapılacak yerlerde incelemelerde bulunuldu. Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yeni Belediye binasının yapıldığı yerde 30 dönemlik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan 50 dönümlük yerin 20 dönümüne Belediye Hizmet binası yapıldığını, kalan 30 dönümlük yerin ise okul yapılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edeceklerini, yapılacak okul ile bölgede okul sıkıntısının çözüleceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:22
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