Belediye'de işe nasıl girilir?

Birçok insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da kolay değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediyede işe girmek için hangi yollar izlenmelidir? Belediyelerde memur ve personel alımları KPSS sınavından alınan puan üzerinden yapılmaktadır. Bunun yanı sıra KPSS şartı aranmadan belediye kamu işçisi imkanları da bulunuyor.

Belediye kamu işçisi ilanı

Belediye başkanlıkları bünyesine KPSS şartı olmadan kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı açıklandı. İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV nizi bırakmanız yeterlidir. Anlaşmalı taşeron firmalarda işe başlamak istiyorsanız ilgili firmanın adresine ulaşarak bu firmayla iletişime geçmeniz ve CV bırakmanız daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır. Belediyede işe girmek kolay bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır.

Belediye kamu işçisi başvurusu için gereken şartlar nelerdir?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.