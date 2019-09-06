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"Belediyede gizli, kapalı hiç bir şey olmayacak"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:- "Her şey şeffaf olacak, halkla ve basın mensuplarıyla paylaşılacak. Belediyede gizli, kapalı hiç bir şey olmayacak"

06 Eylül 2019 Cuma 13:50
"Belediyede gizli, kapalı hiç bir şey olmayacak"

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Her şey şeffaf olacak, halkla ve basın mensuplarıyla paylaşılacak. Belediyede gizli, kapalı hiç bir şey olmayacak." dedi.

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine "Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Vali Bilmez, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü binasında düzenlenen programda konuşan Bilmez, belediyede karar alma sürecinde kamuoyunun talep ve şikayetlerinin dikkate alınacağını söyledi.

Belediyeyi kurumsal bir kimliğe kavuşturmaya çalışacaklarını ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Her şey şeffaf olacak, halkla ve basın mensuplarıyla paylaşılacak. Belediyede gizli, kapalı hiç bir şey olmayacak. İnşallah her bir birimimizi kurumsal bir kimliğe ve yapıya kavuşturacağız. Kurumsal yapıyla halkımıza hizmet edeceğiz. Belediyedeki iş ve işlemlerde, kentle ilgili alınacak kararlarda çalışanlarımızı karar alma sürecine dahil edeceğiz. Kent planlanırken, kesinlikle kentte yaşayan insanlarımızın ve gençlerimizin hayatlarına, umutlarına, beklentilerine göre planlama yapılacak."

Belediye personeli ile uyum içerisinde bir hizmet üreteceklerini anlatan Bilmez, şöyle dedi:

"Belediyemizde çalışan hiçbir personelin ekmeğiyle oynanmayacak. Hiçbir personele mobbing uygulanmayacak. Baskı yapılmayacak. İnsanlar, kafalarında ve yüreğinde taşıdıklarından dolayı sorgulanmayacak. Ama belediyede iş üretmeyen, işe engel olan kişiler uyarılacak. Buna rağmen bir başarı elde edemezsek o kişilerle ilgili idari işlem yapmaktan da çekinmeyeceğiz. Bütün personelimizin göreve gelmesini sağlayacağız ve her personelimizin bir işi olacak. Bugünkü izlenimim, belediyede birçok kişinin işi yok. İşe gelse bile ne yapacağı belli değil. İnşallah kısa süre içerisinde bunların hepsini ortadan kaldıracağız. Herkes kendisine verilen görevi yapacak."

Vali Bilmez, belediyeyi tarafsız bir şekilde yöneteceklerini ve ilçe belediyeleri arasında hiçbir şekilde ayırım yapmayacaklarını belirterek, "Olağanüstü koşulların geliştiği bir dönemde devlet tarafından bize belediyeyi yönetme görevi verildi. Dolayısıyla belediyeyi tarafsız ve siyasi münazaralardan uzak bir şekilde yöneteceğiz. İlçe belediyeleri arasında kentin geleceğine olumlu katkı sunan hangi partiden olursa olsun asla engel olmayacağız, destek olacağız. Ama kentin geleceğine zarar veren projeleri de mutlaka denetimden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediyede personel alımlarının gizli bir şekilde yapılmayacağını dile getiren Bilmez, önceki dönem işten çıkarılan bir personelin tekrar işe alındığını, bunun dışında personel ihtiyaçlarının şu an için olmadığını aktardı.

İhaleler konusunda son derece şeffaf bir tutum sergileyeceklerini ifade eden Bilmez, bundan sonraki süreçte ihale ve alımları canlı yayımlayacaklarını söyledi.

Vali Bilmez, çevre yolu, katı atık tesisi, otogar ve şehir stadı projelerinin hayata geçirilmesi için belediye olarak yapılması gerekenleri en kısa sürede yapacaklarını sözlerine ekledi.

Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman de Van halkına en iyi şekilde hizmet edeceklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:50
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