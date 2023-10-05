Belediye yolu buldu! Köpekten vergi alıyorlar!

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, Almanya'da belediyeler, geçen yıl köpek sahiplerinden 414 milyon avro vergi topladı. Böylece köpek vergisindeki artış, 2021'e kıyasla yüzde 3,3 artarak rekor seviyeye ulaştı. Almanya'da köpek vergisinden elde edilen gelir, son 10 yılda önceki 10 yıla göre yüzde 44 artış kaydetti. 2012'de belediyeler 288 milyon avro köpek vergisi toplamıştı. Destatis açıklamasında, özellikle Kovid-19 salgını sırasında daha fazla kişinin köpek sahibi olduğu belirtildi.

Irkına göre de değişiyor

Açıklamada, birçok belediyede, köpek sahiplerinin ödemek zorunda olduğu miktarın aynı zamanda evdeki köpek sayısına veya köpek ırkına da bağlı olduğu belirtilerek, "Bu açıdan yüksek vergi gelirleri, bu dört ayaklı evcil hayvanların sayısının da arttığı anlamına gelmiyor." ifadesi kullanıldı.

Belediyelere kaynak

"Dört ayaklı bir arkadaşa" sahip olmanın aynı zamanda vergi ödemelerinin ötesinde bir maliyet getirdiği kaydedilen açıklamada, köpek ve kedi maması fiyatlarının 2022'de ortalama yüzde 11,8 arttığı bildirildi. Köpek vergisinin yıllık miktarı ve yapısı, ilgili belediye tarafından belirleniyor. Almanya'da köpek vergisi, her yıl ödeniyor. Ülkede vergi beyannamesi vermeyen veya vergi ödemeyen köpek sahipleri cezalandırılabiliyor.