Belediye taşınmazları kiraya verilecek
Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesine ait 35 taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre ihale 31 Ağustos 2021 Salı günü saat 14:00’dan itibaren Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Binasında Belediye Encümeni’nce yapılacak.
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00TL (Yüzlira) karşılığında Belediyenin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi İdarede ücretsiz görülebilir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılmayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.
İlanla duyurulan tablodaki taşınmazlara ait % 3 geçici teminat ve şartname bedeli Belediye Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.
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