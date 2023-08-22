Belediye personeline küfretmişti! Tepkilerden sonra Mansur o daire başkanını görevden aldı

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Tatlısu’nun, bir belediye personeline hakaret ettiği videosu sosyal medyada yayıldı.

Videoda Tatlısu'nun bir belediye personeline küfredip, "Seni işten atıyorum, hanımını da işten atıyorum" dediği anlar yer aldı.

Gelen tepkiler karşısında harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Adnan Tatlısu'nun görevine son verildiğini açıkladı:

Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri ile kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine; Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir. Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık tutmaktadır. Bu ilkelerin yanı sıra asgari nezaket kurallarını da çok önemsiyoruz. Yönetim anlayışımız gereğince konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup görüntülerde yer alan bürokratın Daire Başkanlığı görevine son verilmiştir.