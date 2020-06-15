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Aktüel

Belediye personelinden kan bağışına desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı personeli, korona virüs salgını sürecinde kan stokları azalan Kızılay’a kan bağışı desteğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:55:34 -
Belediye personelinden kan bağışına desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı personeli, korona virüs salgını sürecinde kan stokları azalan Kızılay’a kan bağışı desteğinde bulundu.


Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın, yurt genelinde kan stoğunun kritik seviyenin altına düştüğünü duyurarak, kan bağışı çağrısında bulunmasının ardından harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı personeli, kan vererek Kızılay’ın kampanyasına destek oldu.


Kan bağışı kampanyasına destek veren belediye personeline teşekkür eden Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, korona virüs salgını sürecinde kan stoklarında ciddi düşüş yaşayan Kızılay’ın çağrısına karşılık vererek topluma örnek olmak istediklerini söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü günler yaşandığını dikkat çeken Topçuoğlu, "Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak bu konuya duyarsız kalamazdık. Unutmayalım ki, kan acil ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bir kanın bir hayat kurtardığı bilinci ile toplumun tüm kesimlerini bu kritik dönemde Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek vermeye çağırıyoruz. Bu vesileyle kan bağışında bulunan personelimize tekrar teşekkür ediyorum. Bu hem ihtiyacı olan kişilere kan temin etmek açısından önemli hem de kan veren kişinin sağlığı açısından önemlidir" dedi.

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