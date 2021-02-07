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Ekonomi Belediye personel alımı belediye memur alımları ne zaman?
Ekonomi

Belediye personel alımı belediye memur alımları ne zaman?

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki belediyeler zabıta başta olmak üzere pek çok pozisyonda personel alımlarını gerçekleştiriyor. Memur alımı yapan belediyeler araştırılırken, yayımlanan kamu personeli alım ilanına göre, Van Büyükşehir Belediyesi, Şırnak Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi memur alımı gerçekleştiriyor. Peki belediye memur alımları ne zaman? Belediye memur iş ilanları yayınlandı mı? Memur alım şartları neler?

Yeniakit Publisher
2021-02-07 14:01:00 -
Belediye personel alımı belediye memur alımları ne zaman?

Kamu memur alım ilanları yayınlanmakta. Büyükçekmece Belediyesi zabıta alımı, Van Büyükşehir Belediyesi memur alımı, Şırnak Belediyesi zabıta ve memur alımı ve Bahçelievler Belediyesi memur alımı ilanına göre 4 belediye bünyesine en az lise mezunları arasından kamu personeli alımı yapılacak. İlanlara başvurular 8 Şubat günü başlıyor.

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek  üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şarstları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine gore aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSStürü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır. Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Belediye memur alım ilanları ve kamu personel alımı şartları için tıklayın

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