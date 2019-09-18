Belediye personel alım başvurusu İŞKUR Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personel alım ilanı

İŞKUR belediye personel alımı yapılmakta. Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere belediyeler alımlarını İŞKUR üzerinden yapmakta. İŞKUR üzerinden Konya belediyesi personel alımı başvurusu, Hatay Büyükşehir belediyesi personel alımı başvurusu, Ağrı belediyesi personel alımı başvurusu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personel alımı iş başvurusu en çok aranan belediye iş ilanları olmakta. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işkur iş ilanı ile KPSS şartı olmadan eski hükümlü ve terörle mücadelede yaralanan kişiler arasından beden işçi alımı yapıyor. Peki Belediye personel alım başvurusu İŞKUR nasıl yapılır? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İŞKUR personel alımları ne zaman? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personel alım başvuru şartları neler? İşte detaylar…

İŞKUR iş arayan, İŞKUR iş ilanları, İŞKUR belediye alımları en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) bünyesindeki eksikliği tamamlamak için KPSS şartı olmaksızın eğitim düzeyin en az lise mezunu olan beden işçisi alımı yapacağını İŞKUR ilanıyla duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personel alım başvuru şartları neler?

ESKİ alımları merak ediliyordu. ESKİ bünyesine alımı yapacağı personel adaylarından, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Eski Hükümlü veya TMY kapsamında olduğunu rapor ile belgelemek, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Lise mezunu olmak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personel alım başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personel alım başvuruları 18-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başvurular İŞKUR’un e şube sitesi üzerinden açık iş ilanları üzerinden yapacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işçi alımına başvuru yapacakların mutlaka İŞKUR’a kaydı bulunması gerekmektedir.

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