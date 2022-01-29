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Gündem Belediye otobüsünde ilginç görüntü!
Gündem

Belediye otobüsünde ilginç görüntü!

Belediye otobüsünde el işi yapan yaşlı amca bir kez daha kameralara yansıdı. Bu anlara şahitlik edenler ise gözlerine inanamazken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 16:46:00 - 2022-01-29 16:58:47
Belediye otobüsünde ilginç görüntü!

Bursa'da belediye otobüsünde ilginç bir olay görüntülendi.

Otobüse yolcu olarak binen yaşlı adam, önce boş bir koltuğa oturdu.

Daha sonra çantasında çıkardığı el işini yapmaya başladı.

Bu anlara şahitlik eden diğer yolcular ise gözlerine inanamazken, bu anlar cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.

Kimliği belirlenemeyen aynı yaşlı amca yaklaşık bir ay önce de belediye otobüsünde görüntülenmiş, sosyal medyada yüzlerce yorum yapılmıştı.

 

 

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