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Belediye otobüsünde iğrenç olay! Şoför anında kapıları kilitledi

Ankara'da tacize uğradığını iddia edilen 19 yaşındaki genç kızın çığlıkları üzerine şoför, aracın kapılarını kilitleyip polis çağırdı.

20 Mart 2019 Çarşamba 19:59
Belediye otobüsünde iğrenç olay! Şoför anında kapıları kilitledi

Ankara'da EGO otobüsünde elle tacize uğradığını öne süren K.K. (19) adlı kızın çığlıkları üzerine şoför, aracın kapılarını kilitleyip polis çağırdı.

Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Keçiören ilçesinde oturan K.K., sabah Kızılay'a gitmek için 06 BE 7426 plakalı EGO otobüsüne bindi. Koltuklarda yer olmadığı için ayakta yolculuk yapan K.K., arkasındaki kişinin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek çığlık atıp, yardım istedi.

Şoför kapıları kilitledi

Otobüs şoförü Muzaffer R., aracı kenara çekerek kapıları kilitleyip, polise haber verdi. Otobüste gözyaşları içinde polisin gelmesini bekleyen K.K.'yı diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Yolcular, kıza tacizde bulunduğu ileri sürülen ismi açıklanmayan şüpheliye ise tepki gösterdi. Bir süre sonra gelen polis ekipleri, kızın teşhis edip şikayetçi olduğu şüpheliyi otobüsten indirip gözaltına aldı.

"Taciz 10-15 dakika devam etti"

Polise olayı anlatan K.K., şüphelinin arkasından yaklaşıp elle tacizde bulunduğunu, emin olmak için bir süre beklediğini, yaklaşık 15-20 dakika tacizin devam etmesi üzerine çığlık atarak yardım istediğini söyledi.

Genç kız ve olayın şüphelisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, otobüsteki güvenlik kamerası görüntülerine de incelenmek üzere el koydu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:59
  1. Güvenlik Kamerası
  2. Kazım Karabekir
  3. Çekerek İlçesi
  4. Altındağ
  5. Keçiören
  6. Kızılay
  7. Çekerek
  8. Ankara
  9. Sabah
  10. Polis
  11. Genç

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