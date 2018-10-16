Belediye otobüsü yoldan çıktı! 20 yaralı
Mersin'de şehir merkezi istikametine giden belediye otobüsünün yoldan çıkması sonucu biri ağır 20 yolcu yaralandı.16 Ekim 2018 Salı 17:36
Mersin'de belediye otobüsünün yoldan çıkması sonucu biri ağır 20 yolcu yaralandı.
Merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nden şehir merkezi istikametine giden 33 R 4524 plakalı belediye otobüsü, Kavaklıpınar mevkisinde yoldan çıktı.
Bir kişinin durumu ağır
Yol kenarındaki kayalıklara çarparak duran araçtaki 20 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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