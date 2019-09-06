Belediye otobüsü fiyatlarında düzenlemeye gidildi Adıyaman Belediyesi, şehir içi ulaşımında fiyat düzenlemesine gitti.

Adıyaman Belediyesi, şehir içi ulaşımında fiyat düzenlemesine gitti.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımını sağlayan otobüslerin ücretlerinde fiyat değişikliği gerçekleştirildi. Yeniden yapılan fiyat düzenlemeleriyle 7 Eylül’den itibaren 0.90 kuruş olan öğrenciler bundan sonra 1 TL 25 kuruş,1 TL 40 kuruş ödeyen siviller ise bundan sonra 1 TL 75 kuruş ödeyecek. Yeni fiyatların 7 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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