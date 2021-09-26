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Yaşam Belediye meclis üyesine silahlı saldırı
Yaşam

Belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde belediye meclis üyesi, işyerinin önünde oturduğu sırada maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan meclis üyesinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 17:12:00 -
Belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde belediye meclis üyesi, maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Omzundan ve kasığından yaralanan meclis üyesinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

İşyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Edinilen bilgiye göre olay, 15.00 sıralarında Kozlu ilçesi Mithat Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Kozlu Belediye Meclis Üyesi Celal Murat Birinci, eski belediye binasının bulunduğu sokaktaki işyerinin önünde otururken, maskeli olduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan dört kurşundan ikisi Birinci'yi omzundan ve kasığından yaraladı. Saldırgan ise olay sonrası izini kaybettirdi.

Hastaneye kaldırıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Birinci'nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Saldırıya uğrayan Celal Murat Birinci'nin parti disiplinine uymadığı gerekçesiyle bir süre önce CHP'den ihraç edildiği öğrenildi. Saldırgan ise her yerde aranıyor. Polis olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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