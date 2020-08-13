Belediye meclis üyesi, belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi bağımsız belediye meclis üyesi Doğan Akar, belediye mülkü bir arsanın değeri altında satıldığı iddiasıyla Belediye Başkanı Rasim Yüksel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akar, Çorlu Adliyesi'ndeki işlemlerini tamamlaması sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, meclisteki tek bağımsız meclis üyesinin kendisi olduğunu anımsatarak belediye ve devletin zarara uğratılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Değerli bir arsanın değeri altında satıldığını ileri süren Akar, şunları kaydetti:

"İmar Kanunu'nun 17. maddesi, 'İnşaata elverişli olmayan, artık parsellerin komşu parsellere kıymet takdiri ile satılması' der. Fakat bizim bu arsamız artık parsel değil, 20 dönüm olarak, 40 dönümlük bir araziden bölünmüş bir yerdir. Bu arazi toplam 6 milyon liraya satılmış ama şu an değeri 16 milyon liradır. Hem belediyemize hem de devletimize 10 milyon zarar ettirilmiştir. Bunun hesabının sorulması için, yüce Türk adaletine müracaat ettik. Haklı ile haksız burada ayrılacaktır. Bu işin sorumluları burada hesap verecektir. Bütün belgeleriyle birlikte teslim ettik. Ergene'nin, yetimi ve mazlumunun yenen hakkının hesabı burada sorulacaktır'' dedi.

- ''4 defa ihaleye çıktı satılmadı''

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de arsanın 3'üncü sınıf bir arazi olduğunu ve iddiaları kabul etmediğini ifade ederek "Bugüne kadar 4 defa metrekaresini 300 liradan ihaleye çıkarttık. Bu konu Tekirdağ Valiliğinde, müteşebbis heyet başkanlığında görüşülen bir konu, bilinmeyen bir denklem değil." dedi.



