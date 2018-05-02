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Belediye meclis üyeleri MHP'den istifa etti!

Bilecik Belediye Meclisinin MHP’li 3 üyesi partiden istifa etti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:36
Belediye meclis üyeleri MHP'den istifa etti!

MHP Bilecik Belediye Meclis üyelerinden Soner Olgun, Nurkan Kahraman ve Hüseyin Köymen partilerinden istifa etti. Belediye meclisinde 7 üyesi olan MHP’nin koltuk sayısı istifaların ardından 4’e düştü.

Aday çıkarılmaması istifaları getirdi

Soner Olgun, Nurkan Kahraman ve Hüseyin Köymen’in önümüzdeki günlerde yapılacak olan Bilecik Belediye Başkanlk seçimlerine aday çıkarmak istediği, partilerinin buna karşı çıkması üzerine istifa ettikleri iddia edildi.

HÜSEYİN ŞENSOY'DA İSTİFA ETTİ

Belediye meclis üyelerinin yanı sıra 2014 seçimlerinde MHP’nin Bilecik Belediye Başkan adayı olan ve 9 bin 324 oy alan Hüseyin Şensoy’un da partisinden istifa ettiği öğrenildi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı geçtiğimiz günlerde 24 Haziran’da yapılacak seçim için görevinden istifa ederek, milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmıştı.

"AK PARTİ'Yİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Öte yandan, MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan bugün bir açıklama yaparak, "4 Mayıs Cuma günü yapılacak olan Bilecik Belediye Başkanlığı seçiminde MHP Genel Merkezimizin talimatları ve ’Cumhur İttifakı’nın gereği mevcut partinin adayını destekleme kararı almıştır. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:36
  1. Bilecik Merkez
  2. Belediye Başkanlığı
  3. Soner Olgun
  4. Milletvekili
  5. Belediye Başkanı

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