0553 313 94 23

Belediye Kütahyaspor’dan stoper transferi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Belediye Kütahyaspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor’dan stoper Murat Demirezen ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:47
Belediye Kütahyaspor’dan stoper transferi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Belediye Kütahyaspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor’dan stoper Murat Demirezen ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.


Belediye Kütahyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “1990 Sivas doğumlu, TFF 3.Lig tecrübesi olan ve geçtiğimiz sezonu Kırıkkale Büyük Anadoluspor’da geçiren 29 yaşındaki stoper Murat Demirezen ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Murat Demirezen’e "Belediye Kütahyaspor’a hoş geldin” diyerek takımımızın şampiyonluk yolunda nice zaferler ve başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödüllü Hackathon yarışması düzenleyecek
    1. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödüllü..
    2. Artuklu Üniversitesi’nden AYM’nin..
    3. Bu gençlerle gurur duyalım!
    4. Büyükşehirden Alanya Payallar Sanayi..
    5. Emniyetten uyuşturucuya geçit yok
    6. Tepebaşı’nda çocuklar salsa yapmayı..
    7. İstanbul'da 23 "düzensiz göçmen"..
    8. Kore Müftüsü Dr. Abdulwahab Zahid Haq,..
    9. Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu!
    10. DPÜ’nün akademik ve idari..
    11. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı..
    12. TFF Başkanı konuştu: Sezonun geç..
    13. Sıcak havalarda isiliğe dikkat
    14. Jandarmadan silah tacirine operasyon
    15. Saadet Partisi Konya Milletvekili..
    16. Leyla Yaman, Milli Takımda
    17. Şehit eşinden AYM’ye tepki
    18. TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor
    19. İHH'dan Pakistan'a 8 mobil klinik
    20. "Gayret ettik, çalıştık, yılları boşa..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin