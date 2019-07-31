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Belediye Kütahyaspor transferde hız kesmiyor

Güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Belediye Kütahyaspor üç genç ismi kadrosuna katarak transfer sayısını 11’e çıkardı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
Belediye Kütahyaspor transferde hız kesmiyor

Güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Belediye Kütahyaspor üç genç ismi kadrosuna katarak transfer sayısını 11’e çıkardı.


İç transferde19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Mustafa Demirel ve 18 yaşındaki defans oyuncusu Melik Can Şahin ile sözleşme yenileyen Mavi Şimşekler; Galatasaray alt yapısında yetişen 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Muhammed Enes Gök’ü Aliağa FK’dan transfer etti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
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