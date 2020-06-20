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Ekonomi

Belediye ile üniversite “Sera kent” projesi için imzayı attı

Eyyübiye Belediyesi ile Harran Üniversitesi ortaklığıyla hayata geçirilecek “Sera kent” projesinin ilk adımı atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 16:50:44 -
Belediye ile üniversite “Sera kent” projesi için imzayı attı

Eyyübiye Belediyesi ile Harran Üniversitesi ortaklığıyla hayata geçirilecek “Sera kent” projesinin ilk adımı atıldı.


Eyyübiye Belediyesi ile Harran Üniversitesi ortaklığıyla hayata geçirilecek “Sera kent” projesinin ilk adımı atıldı. Son yılların istihdam anlamındaki en önemli protokollerinden biri olan proje ile süreç içerisinde binlerce vatandaşa istihdam sağlanacak. İmzalanan protokol ile bölgede ileri teknoloji seracılık faaliyetleri yürütülecek. İlk aşamasında Osmanbey Kampüsü’nde kurulacak doku kültürü laboratuvarında üretilecek fideler, yüksek verimli akıllı seralarda bölge üreticilerine sunulacak. Projenin hayata geçeceği için mutlu olduklarını belirten Kuş, “Sera Kent projemiz için startı verdik. Üniversitemizle ortaklaşa yürüteceğimiz proje için, Rektörümüz ve kurmaylarıyla bir araya gelip, protokolü imzaladık. Süreç içerisinde binlerce vatandaşımıza istihdam oluşturacak projemiz, şimdiden hayırlı olsun” dedi.


Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Sabri Çelik ise,” Eyyübiye Belediyemiz ve Harran Üniversitemiz arasında imzalanan protokol ile bölgemizde yüksek teknoloji seracılık faaliyetleri yürütülecek” ifadelerini kullandı.

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