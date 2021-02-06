  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Belediye için “küçük”, engelli kardeşler için “büyük hizmet” hayata geçti! İşte hizmet
Yerel

Belediye için “küçük”, engelli kardeşler için “büyük hizmet” hayata geçti! İşte hizmet

Andırın ilçesinde yaşayan yürüme engelli kardeşlerin evlerinin bahçesine kurulmasını istedikleri salıncak belediye tarafından yapıldı. Baba Adil Pürlüpınar, “Şimdi çocuklarımız rahat rahat oynayabilecek” diye sevincini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 13:01:00 -
Belediye için “küçük”, engelli kardeşler için “büyük hizmet” hayata geçti! İşte hizmet

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, doğuştan yürüme engelli 21 yaşındaki Erbay ile 8 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden 11 yaşındaki kardeşi Berna Pürlüpınar, evlerinin önüne salıncak yapılması ve bahçenin gezmelerine uygun hale getirilmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Küçük Berna'nın hayali

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kırsal bölgede yer alan Karapınar Mahallesi’nde yürütülen yol yapım çalışmalarını incelediği sırada tekerlekli sandalyeyle yanına gelen Berna ile tanıştı. Küçük çocuğun kendisinden salıncak talep etmesi üzerine Doğan, aileyle görüştü.

Başkan duyarsız kalmadı

4 çocuklu Adil ve Rahime Pürlüpınar çiftiyle bir araya gelen Doğan, Berna’nın ağabeyi 21 yaşındaki Erbay’ın da yürüme engelli olduğunu gördü. Kardeşlerin engebeli ve toprak olan evin bahçesinde tekerlekli sandalyeyle ilerlemekte güçlük yaşadığını öğrenen Doğan, çocukların mutluluğu için evin bahçesinde düzenleme yapma kararı aldı. Belediyeye teşekkür eden Baba Adil Pürlüpınar, “Berna salıncak istedi. Parka gitmeyi çok istiyor. Çocuklar içeride duramıyor. ‘Gezelim, parka gidelim’ diyorlar. Başkan Doğan güzel bir salıncak yaptırdı. Evimizin önü topraktı, sağ olsunlar buraya da parke döşediler. Şimdi çocuklar rahat gezebiliyorlar” dedi.

Aileye desteğe devam

Berna da hayalleri gerçeğe dönüştüğü için çok mutlu olduğunu, bundan sonra daha rahat dışarıda dolaşıp salıncağında zaman geçirebileceğini belirterek teşekkür etti. Doğan ise “Biz de bu sevince ortak olduk. Berna ile aramızda güzel bir iletişim oluştu. Aileye bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Boğaziçi' imzası
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'Boğaziçi' imzası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açılması kararı Resmi Gazete ..
TUSAŞ'tan heyecanlandıran Hürjet paylaşımı
Teknoloji

TUSAŞ'tan heyecanlandıran Hürjet paylaşımı

TUSAŞ firması tarafından geliştirilen HÜRJET hafif taarruz uçağı ile ilgili heyecanlandıran bir video paylaşımı yapıldı.
Kripto general deşifre oldu! Dikkat çeken itiraflar
Gündem

Kripto general deşifre oldu! Dikkat çeken itiraflar

Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra teğmenlik yıldızını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in taktığı MİT'in takibiyle yakalanan eski tuğgene..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay