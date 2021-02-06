Belediye için “küçük”, engelli kardeşler için “büyük hizmet” hayata geçti! İşte hizmet

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, doğuştan yürüme engelli 21 yaşındaki Erbay ile 8 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden 11 yaşındaki kardeşi Berna Pürlüpınar, evlerinin önüne salıncak yapılması ve bahçenin gezmelerine uygun hale getirilmesiyle büyük sevinç yaşadı.



Küçük Berna'nın hayali



Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kırsal bölgede yer alan Karapınar Mahallesi’nde yürütülen yol yapım çalışmalarını incelediği sırada tekerlekli sandalyeyle yanına gelen Berna ile tanıştı. Küçük çocuğun kendisinden salıncak talep etmesi üzerine Doğan, aileyle görüştü.



Başkan duyarsız kalmadı



4 çocuklu Adil ve Rahime Pürlüpınar çiftiyle bir araya gelen Doğan, Berna’nın ağabeyi 21 yaşındaki Erbay’ın da yürüme engelli olduğunu gördü. Kardeşlerin engebeli ve toprak olan evin bahçesinde tekerlekli sandalyeyle ilerlemekte güçlük yaşadığını öğrenen Doğan, çocukların mutluluğu için evin bahçesinde düzenleme yapma kararı aldı. Belediyeye teşekkür eden Baba Adil Pürlüpınar, “Berna salıncak istedi. Parka gitmeyi çok istiyor. Çocuklar içeride duramıyor. ‘Gezelim, parka gidelim’ diyorlar. Başkan Doğan güzel bir salıncak yaptırdı. Evimizin önü topraktı, sağ olsunlar buraya da parke döşediler. Şimdi çocuklar rahat gezebiliyorlar” dedi.



Aileye desteğe devam



Berna da hayalleri gerçeğe dönüştüğü için çok mutlu olduğunu, bundan sonra daha rahat dışarıda dolaşıp salıncağında zaman geçirebileceğini belirterek teşekkür etti. Doğan ise “Biz de bu sevince ortak olduk. Berna ile aramızda güzel bir iletişim oluştu. Aileye bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz” dedi.