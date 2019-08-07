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Belediye çalışanları, genç antrenörlerle turnuvaya çıktı

Antrenörlüklerini profesyonel sporcuların üstlendiği Muratpaşa Belediyesi çalışanları, squash turnuvasında korta çıktı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48
Belediye çalışanları, genç antrenörlerle turnuvaya çıktı

Antrenörlüklerini profesyonel sporcuların üstlendiği Muratpaşa Belediyesi çalışanları, squash turnuvasında korta çıktı. Yaşları 9-15 arasında değişen sporcuların antrenörlüğünü yaptığı belediye çalışanları, turnuvada buluştu.


Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen turnuvada; Yaşları 9-15 arasında değişen profesyonel squash sporcuları, değişik birimlerden 50 Muratpaşa Belediyesi çalışanına, 2 hafta boyunca antrenörlük yaptı. Yaşları 30-50 arasında değişen 50 belediye çalışanlarına önce teorik bilgiler veren genç antrenörler, antrenmanlarla turnuvaya hazırladı.



Organizatör de antrenör de genç sporcular


Muratpaşa Belediyespor’un üçüz squash sporcusu İrem, Selin ve Ece Keskintaş’ın organizatörlüğünü üstlendiği turnuvada dereceye giren sporculara kupaları, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından verildi. Sporcular kürsüye, genç antrenörleri ile birlikte çıktı. Kendi kategorisinde birinci olan Ülker Pınar Aydın, kupasını; 9 yaşındaki antrenörü Ferruh Dinçer’le birlikte aldı. Turnuvaya Muratpaşa Belediyespor Başkanı Murat Şimşek ve Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürü Oya Kansu Uysal‘da katıldı.



"Okullarımıza 5 yeni spor salonu daha yapıyoruz"


Kupa törenine eşi Ümran Uysal ve kızı Eylül Uysal’la birlikte katılan Uysal, turnuvada ter döken belediye çalışanlarını tek tek kutladı. Uysal; “Toplumsal mutluluğumuz açısından, amatör sporlar çok değerli. Kitle sporlarını, herhangi bir yerde havalı bir derece yapmak kadar önemsiyoruz. Özellikle 3-4 branşta milli takımların temeli tamamen Muratpaşa’dır. Okullarımıza 5 yeni spor salonu daha yapıyoruz. Toplam 12 spor salonumuzu da, önümüzdeki yıllarda tamamlayacağımız bir olimpik salona bağlamak istiyoruz. Normal tesisleşme piramidi uygar düzeyde budur. Tesisleşme, olimpik saha ile başlamaz. Tesisleşme; önce kitle sporları yapan insanlarınız olacak, o antrenman tipi salonları olimpik yapıya bağlayacaksınız. Oradan yetişe sporcuları oraya koyacaksınız. Direk olimpik tesis yaparsanız ancak Afrika’dan sporcu getirirsiniz. Biz öyle yapmıyoruz. Muratpaşa’mız; Türkiye’de salon sporlarının, amatör sporların çok önemli bir merkezi haline gelmiştir” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48
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