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Belediye binasında silah sesleri! Ölü ve yaralılar var

Adana'nın Çukurova Belediyesi'ne giren bir kişi, çevreye ateş attı. Meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

07 Aralık 2018 Cuma 16:20

Çukurova Belediyesine silahla giren bir şüpheli rastgele ateş açtı. Saldırıda yaralanan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova Belediyesi Zabıta Amirlerinden Ahmet Altuğ, pasif görev verildiği gerekçesiyle bugün belediye binasına silahla gelerek, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta amiri Kenan Sönmez ve zabıta komiseri Habil Akmaz'ı yaralandı.

1 kişi hayatını kaybetti

Yaralanan 3 kişi özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eski emniyet müdürü olan Zabıta Müdürü Aydoğdu hayatını kaybetti

Olaydan sonra başına silah dayayan saldırgan polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:20
  1. Adana
  2. Çukurova belediyesi

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