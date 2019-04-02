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Belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? En düşük ve en yüksek belediye başkan maaşları

Türkiye’de 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimleri yapıldı ve resmi olmayan sonuçlar da açıklandı. Türkiye yerel seçim sürecini geride bıraktı. AK Parti yüzde 44.31 oy oranıyla 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçeyi, CHP yüzde 30.11 oy oranıyla 11 büyükşehir, 10 il ve 185 ilçeyi, İYİ Parti yüzde 7.45 oy oranıyla 18 ilçeyi, MHP yüzde 7.31 oy oranıyla 1 büyükşehir 10 il ve 144 ilçeyi HDP yüzde 4.24 oy oranıyla 3 büyükşehir 5 il ve 50 ilçeyi kazandı. Peki belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? En düşük belediye başkan maaşları ne kadar?

02 Nisan 2019 Salı 13:01
Belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? En düşük ve en yüksek belediye başkan maaşları

Türkiye’de 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimleri yapıldı ve resmi olmayan sonuçlar da açıklandı. Türkiye yerel seçim sürecini geride bıraktı. AK Parti yüzde 44.31 oy oranıyla 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçeyi, CHP yüzde 30.11 oy oranıyla 11 büyükşehir, 10 il ve 185 ilçeyi, İYİ Parti yüzde 7.45 oy oranıyla 18 ilçeyi, MHP yüzde 7.31 oy oranıyla 1 büyükşehir 10 il ve 144 ilçeyi HDP yüzde 4.24 oy oranıyla 3 büyükşehir 5 il ve 50 ilçeyi kazandı. Peki belediye başkanları ne kadar maaş alıyor? En düşük belediye başkan maaşları ne kadar?

Yaklaşık 58 milyon seçmenin kayıtlığı olduğu 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandığa giderek belediye başkanlarını belirledi. Türkiye geneli seçim sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 44.31 oy oranıyla 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçeyi, CHP yüzde 30.11 oy oranıyla 11 büyükşehir, 10 il ve 185 ilçeyi, İYİ Parti yüzde 7.45 oy oranıyla 18 ilçeyi, MHP yüzde 7.31 oy oranıyla 1 büyükşehir 10 il ve 144 ilçeyi HDP yüzde 4.24 oy oranıyla 3 büyükşehir 5 il ve 50 ilçeyi kazandı.

Peki yeni dönemde belediye başkanları ne kadar maaş alacak? Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar, yönettikleri il ya da ilçenin nüfusuna göre değişiyor.

En yüksek belediye başkan maaşları ne kadar?

Nüfusu 2 milyondan fazla olan yerlerde bir belediye başkanı 24 bin lira maaş alacak. Eğer nüfus 1 milyon ile 2 milyon arasındaysa maaş 20 bin lira seviyesinde olacak.Maaşlar; 500 bin ile 1 milyon nüfuslu yerlerde 16 bin 350 lira, 250 bin ile 500 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 14 bin 200 lira, 100 bin ile 250 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 12 bin lira, 50 bin ile 100 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 10 bin lira, 10 bin ile 50 bin arasındaki nüfuslu yerlerde 8 bin 150 lira şeklinde belirleniyor.

En düşük belediye başkan maaşları ne kadar?

Nüfusu 10 binin altında olan yerlerde belediye başkanı olan bir kişi ise 7 bin lira maaş alıyor.

Muhtar maaşları ne kadar?

Yeni seçilecek köy ve mahalle muhtarları haziran ayına kadar 1.911 lira, daha sonra ise en az 2 bin 7 lira maaş alacaklar.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 13:01
  1. Belediye başkanları ne kadar maaş alıyor?
  2. En düşük ve en yüksek belediye başkan maaşları
  3. ilçe belediye başkanı maaşı 2019
  4. belediye başkanı emekli maaşı
  5. emekli belediye başkanı maaşı 2019
  6. belediye başkanı maaşı 2019belediye başkan yardımcısı maaşı
  7. belediye başkan maaşları
  8. belediye başkan yardımcısı maaşı 2019
  9. ilçe belediye başkan yardımcısı maaşı 2019
  10. En yüksek belediye başkan maaşları ne kadar?
  11. Muhtar maaşları ne kadar?

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