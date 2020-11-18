Belediye başkanları meclis kararlarına dava açabilecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), “Belediye başkanının, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabileceği”ni düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
Başvuru kararında, belediye meclisi kararlarına karşı belediye başkanı tarafından açılacak davalarda, belediyenin kim tarafından temsil edileceği konusunda belirsizlik bulunduğu belirtilerek, kuralın Anayasa’nın 2. maddesine aykırı olduğu ileri sürüldü. AYM, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına, iptal isteminin oy birliğiyle reddine karar verdi.