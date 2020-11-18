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Gündem Belediye başkanları meclis kararlarına dava açabilecek
Gündem

Belediye başkanları meclis kararlarına dava açabilecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), “Belediye başkanının, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabileceği”ni düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:45:00 -
Belediye başkanları meclis kararlarına dava açabilecek

Başvuru kararında, belediye meclisi kararlarına karşı belediye başkanı tarafından açılacak davalarda, belediyenin kim tarafından temsil edileceği konusunda belirsizlik bulunduğu belirtilerek, kuralın Anayasa’nın 2. maddesine aykırı olduğu ileri sürüldü. AYM, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına, iptal isteminin oy birliğiyle reddine karar verdi.

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