Belediye Başkanları Birliği'nden İstanbul mesajı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "31 Mart yerel seçimlerinde ittifaklar yarıştı. İttifakların olmadığı yerlerde de AK Parti ile MHP'nin çekiştiği bir süreç yaşandı." diyen Erer, "Aslında genel olarak oy oranlarına bakıldığında büyük bir fark yok ama metropolleri Millet İttifakı aldığı için sanki daha karlı bir sonuç elde etmişler gibi algı oluştu." ifadelerini kullandı.

'Süreç bir an önce tamamlanmalı'

"Seçim süreci zaten zor ama İstanbul gibi bir metropoldeki seçim tabii ki çok daha zor." ifadelerini kullanan Başkan Erer, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'da son noktayı Yüksek Seçim Kurulu koydu. 23 Haziran'da 10 milyon seçmen yeniden sandığa gidecek. Oylarda çok fazla bir artış ya da azalma olacağını düşünmüyoruz. Bir an önce ülkemizin seçim ortamından çıkmasını arzu ediyoruz. Çünkü seçim süreci ister istemez hem gerginlikleri arttırıyor hem de ülkenin başka konulara yönlenmesine engel oluyor. Bu açıdan kazasız ve kavgasız, kazananın güven ortamında görevine başlayacağı bir seçim olmasını diliyoruz."